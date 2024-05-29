郭正亮示警　柯建銘提“釋憲”恐釀3方面風暴

“立法院”職權行使法部分條文修正草案28日進行三讀。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／藍白共推的“國會”改革相關修法，歷經4天4夜的馬拉松式表決，28日終於三讀通過《“立法院”職權行使法》。民進黨團總召柯建銘強調，在“總統”公告實施3日後，民進黨團一定會提出“釋憲”，包括針對法案實體內容、法案審議過程的程序問題，將窮盡一切可能提出“釋憲”。對此，前“立委”郭正亮28日就表示，在“釋憲”結果出來之前，“行政院”跟“總統”不用遵守那個法令，這就是風暴，是三方面的風暴。



郭正亮28日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，這個法案通過在十天內“行政院”可以提覆議，覆議後“立法院”可再否決。此時“行政院長”不是接受就要辭職。“立法院”接到覆議之後，15天內要做出表決。藍白不可能跑票，一定再否決。柯建銘會立刻提出違憲的“釋憲”，在“釋憲”結果出來之前，“行政院”跟“總統”不用遵守那個法令，這就是風暴，是三方面的風暴。



郭正亮說，第一個風暴是“立法院”對“總統”。第二個是“立法院”對“行政院”，這兩個風暴立刻形成。因為“立法院”一定會行文邀請“總統”賴清德來做“國情咨文”，賴清德如果認為“釋憲”還沒下來而不遵守，這事情就鬧大了。郭舉例，比如說“行政院”的“部長”到“立法院”，國民黨一定會要求立即進行人事聽證，還有適用已經通過的調查權跟藐視“國會”罪，如果“行政院”不買帳，問題就大了。



郭正亮解釋，第三，違憲案送到大法官會議，接案後會送到“憲法”法庭，估計接案到“釋憲”至少要半年。如果大法官做出五條法案都違憲，這衝突就輪到“立法院”跟“司法院”了。台灣今年即將進入憲政風暴，如果民進黨堅持不遵守，要嘗試各種可能性，一定是憲政風暴，沒完沒了。