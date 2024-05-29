綠抗議“國會”改革法案三讀　韓國瑜曝心聲

“國會”改革相關法案三讀通過，韓國瑜說：“恪守本分，為所當為”。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北5月29日電／“立法院”28日三讀通過《“立法院”職權行使法》及《刑法》等修正草案，民進黨“立委”以丟“藍垃圾”抗議，讓韓國瑜一度不悅“請大家安靜一下！”。韓國瑜29日凌晨1點56分在臉書發文，除了感謝所有議事人員，也說自己是“恪守本分，為所當為”。



“國會”改革法案三讀通過後，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘痛批，韓國瑜是一個違法院長，違反“立法院”組織法“毫不行政中立”，違反“立法院”職權行使法“毫無程序正義”，讓所有違法行為在“立法院”遂行，絕對是歷史罪人。



韓國瑜表示，辛苦所有議事人員、維安警力，恪守本分、為所當為，沉澱準備、繼續加油，一起努力！



許多網友也紛紛留言為韓國瑜加油打氣，包括“立法院副院長”江啟臣也留言寫到“謝謝所有議事人員、警察弟兄、‘立院’同事及韓國瑜院長，大家都辛苦了！啟臣和陳菁徽醫師、醫師王正旭、林憶君委員持續在瑞士為‘中華民國’打拚”。



“國會”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。