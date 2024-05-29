呂禮詩：解放軍多層雙超攻台戰法　垂直登陸

前海軍艦長呂禮詩。(照:呂禮詩臉書) 中評社台北5月29日電／台陸軍澎防部4月17日曾實施“鎮疆操演暨戰車營基地科目實彈射擊”，進行M60A3戰車砲等各式武器射擊。前海軍艦長呂禮詩當時說，大陸解放軍作戰樣態改變了，但台灣卻還在演練上個世紀諾曼第登陸的那個情境。呂禮詩昨天在政論節目中針對此議題再度指出，解放軍現在做的是“多層雙超”，071綜合登陸艦、075兩棲攻擊艦會帶著直升機攻擊，076則是“無人機的航母”。灘岸上做再多的堡壘都沒用，他直接在你的後方登陸及前方登陸，你兩面如何作戰？



“大家會想說淡水河口、是不是可以從基隆過來？可是大家沒有注意到的是，現在解放軍還在打這種仗嗎？不是喔，他們現在要做垂直登陸！”呂禮詩28日在《頭條開講》節目提到，我們前幾年的漢光演習，竟然打造了跟諾曼第一樣的岸防陣地，但是比諾曼第差多了！諾曼第還有大西洋長城（壁壘）我們這個有什麼？而且這個所謂的碉堡，上面衹有薄薄的一個三夾板，這到底可以耐得住什麼打擊？“衹有一種打擊：嘴砲！”



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩指出，解放軍現在真正在做的是什麼？是“多層雙超”，也就是他的登錄有非常多層。不論是071的綜合登陸艦，或075的兩棲攻擊艦，其實他未來都會帶著直升機攻擊。另外還有看到076，這種“無人機的航空母艦”。

