綠稱手機訊號定位識別抗爭群眾　劉世芳撇清

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨政策會執行長王義川日前稱，他們可以用手機訊號定位分析參加集會遊行群眾年齡，遭台灣民眾黨質疑民進黨把台灣變成警察“國家”。台“內政部長”劉世芳29日表示，她不清楚王義川的資料從何而來，“內政部”處理人口統計，相關資料都是去識別化，完全沒有民眾個資的問題。



王義川日前在政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重復等。



“立法院”內政委員會29日邀請“內政部長”劉世芳列席報告業務概況並備質詢。



出身新潮流的劉世芳會前接受媒體訪問表示，她不清楚王義川的資料從哪裡來，也與“內政部”主管的項目不太一樣，所以恐怕要詢問王義川才會知道。



劉世芳說，“內政部”處理人口統計資料，都是去識別化，是在產業分析、職業分析上的區別，完全沒有民眾個資的問題。



媒體追問，台北市長警局長人事任命一事，中國國民黨台北市長蔣萬安稱有與劉世芳電話溝通？



劉世芳指出，因新任警察署長張榮興是由台北市警察局長榮升，因此她前2天有與蔣萬安請教有關新任台北市警察局長的意見，在充分交換過意見後，這2天就會定案。