蔡明彥：大陸軍演首次海警編隊　台海內海化

蔡明彥接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）台“國安局長”蔡明彥今天受訪表示，中國大陸在520之後舉行環台軍演，主要認知作戰操作，包括疑美、疑軍、疑賴等，除了軍事恫嚇、灰色作戰、還有認知作戰部分我們也要注意。他也強調，這次中國大陸軍演過程中，在5月23日早上宣布，馬上動員演訓活動，速度非常快，展現快速動員能力。演習過程他們第一次動員到海警編隊，針對外離島的水域執法、巡查，展現對台海執法權與管轄權，想把台海內海化。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國家安全”局長蔡明彥、“外交部”、大陸委員會報告“第16屆‘總統’就職後國際暨兩岸情勢發展對我‘國安’之影響”，並備質詢。



媒體詢問大陸環台軍演是否這一系列才開始而已？蔡明彥表示，這次中國大陸軍演，主要目的是恫嚇，不是要起戰，尤其520就職演說，賴清德維持台海現狀與穩定政策路線基調，這種情況下還針對台海進行軍演，是要對內宣傳，對外進行宣誓，中國大陸對台海有主控權。這次軍演我們有透過情監偵因應台海情勢發展。



對於中國大陸軍演之後局勢演變，蔡明彥說，這次軍演過程中，中國大陸在5月23日早上宣布軍演，馬上動員演訓活動，速度非常快，展現快速動員能力，演習過程他們第一次動員到海警編隊，針對外離島的水域執法巡查，展現對台海執法權與管轄權，想把台海內海化。



他指出，這樣發展趨勢“國安局”要特別關注，且中國大陸對認知作戰操作部分包括：疑美，美國可否協防台灣；疑軍，懷疑我們軍方有自我防衛能力；疑賴，質疑賴清德是否有管裡兩岸能力，除了軍事恫嚇、灰色作戰，還有認知作戰部分我們也要注意。



美國學者認為中國大陸攻台一小時就能攻佔，是否誇大其詞？他表示，外國學術機構分析，我們都非常重視，對於中國大陸攻台各種方案，我們會跟“國安”單位與“國防部”進行情監偵的動作，掌握相關態勢做好因應。