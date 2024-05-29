台前空軍副司令：解放軍攻台會採烏克蘭模式

前空軍副司令張延廷。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北5月29日電／大陸解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，23日至24日在台灣島周邊開展“聯合利劍—2024A”演習。解放軍東部戰區結合兩天來的相關演習畫面加上3D動畫，發布《打“獨”六字訣》：“進、圍、鎖、擊、毀、斷”。對此，前空軍副司令張延廷28日表示，“將來中國大陸一定是由演習轉戰爭，採取烏克蘭模式”。



張延廷28日在政論節目《新聞大白話》中表示，“我認為一定要站在料敵從寬的原則，不可以輕敵，我們丟掉大陸、海南島、舟山戰役、一江山戰役，我們都敗在輕敵，沒有料敵從寬，我們一定要非常的嚴肅、謹慎地看待海峽將來的軍事態勢，並且來分析”。



根據《中時新聞網》報導，張延廷提到，“我們看到中國大陸的軍力在這幾年的整備，是非常積極，慢慢地抵進台灣，抵進之後就牽制到各個地方，讓台灣的軍隊沒辦法相互應援，本島、離島也沒辦法相互支援，他是有佈陣的，我們要怎麼破他的陣，這比較重要”。



張延廷示警，“將來中國大陸一定是由演習轉戰爭，採取烏克蘭模式”，張延廷最後更擔憂，“但問題是烏克蘭模式，俄羅斯在這方面的作戰節奏太慢，中國大陸一定看到這一點，他會加強、加快他的作戰節奏，讓台灣在這一方面可能應對不及，被多點牽制之後，我們所迴旋的戰略空間是有限的”。