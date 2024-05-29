台發展AI需增3成電力　劉鏡清：不排斥核能

劉鏡清（左）。（照片：台灣師範大學EMBA臉書） 中評社台北5月29日電／賴清德上任後，能源政策是外界最矚目焦點。針對核能重啟議題，“國發會主委”劉鏡清28日表態，“不排斥核能”，自己長期任職民間企業，與“經濟部長”郭智輝、和碩董事長童子賢相同，抱持理性態度、產業角度出發，來面對電力問題。劉鏡清強調，政府還是要努力協助民間減碳，看好“藍綠氫”發展潛能，這是他最期待的新能源。



劉鏡清昨日首度與媒體茶敘，暢談“國發會”未來施政重點。



面對全民關注的能源政策，劉鏡清指出，他最優先關注的是台灣整體電力夠不夠。第二，低碳的電力是否足以因應。第三是如何達成2050淨零轉型目標。



劉鏡清明確指出，台灣能源面臨兩大不確定性，第一，地球暖化帶來的變數。第二，AI人工智慧商機爆發，會讓台灣電力需求大增。AI發展需要增加大幅電力才足以因應，預估至少增加3成電力才足夠，甚至還會更高。



對於重啟核能，劉鏡清指出，他不排斥核能，但操作面上，核能延役牽涉到法令問題，除取得社會、朝野共識外，還要有“立法院”的決議當背書，並搭配安全問題等全面性考量，這將會是開放式的討論。行政部門必須依“立院”決議後的決定，做該做的事。



當前的核電廠只剩下核二、核三廠，劉鏡清指出，就他的瞭解，核二機組重啟可能需要4年以上時間。若“立法院”朝野能達成共識，他個人持開放態度。他指出，核能屬於低碳能源，會不會成為綠能，得視有無良好儲存機制。現階段來說，在有限範圍內去減碳為當務之急。



“中研院”的“去碳燃氫”技術將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電，可以視為一種“藍綠氫”。根據“中研院”院長廖俊智說法，實驗室出來的效果非常好，“現在就等實驗結果”。



劉鏡清也看好藍綠氫的發展。他透露，“中研院”已研發一種新技術，把天然氣轉成藍綠氫，藍綠氫是零碳，最終目標轉為綠氫。若藍綠氫能計劃成功進入商轉，商轉後成本將下降，能與綠電一樣，台灣對減緩地球暖化也能有貢獻。



劉鏡清預計，6月會再與“中研院”洽談細節，若藍綠氫新技術成長，將會是台灣不得了的技術發展，期待3、5年後藍綠氫商轉的發展潛能。