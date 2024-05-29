福州赴馬祖踩線團已獲入台證　6／10啟程　

馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／大陸日前鬆綁福建赴馬祖旅遊，由於“520”後兩岸緊張局勢加劇，觀光恢復進度引來擔憂。但根據台媒報導，福建福州赴馬祖踩線團已獲批“入台證”，預計於6月10日出發，將到南竿、北竿這2個主要島嶼進行考察。



馬祖觀光協會理事長孫孝豪表示，福州市赴馬祖參訪團的相關材料，在“520”就職大典後送件，目前入台證已經發出。作為福州市踩線團的帶隊人，福州市觀光協會會長韓鳴表示，目前未收到延期發團的通知，若無其他變故，預計於6月10日出發。



根據《ETtoday新聞雲》報導，福州踩線團計劃為期3天2夜，成員共有28位，主要為旅行業者，將到南竿、北竿這2個主要島嶼考察旅遊情況，具體地點包括馬祖酒廠、北海坑道、媽祖巨神像 、津沙聚落、戰爭和平紀念公園、芹壁聚落等。



孫孝豪此前表示，只要陸方的簽注開始接受辦理後，相信會有不少客人到馬祖旅遊，福州、泉州、廈門等地有很多旅行社都已準備要辦所謂的“踩線團”，希望能熟悉一下旅遊線路和產品。



中國國民黨籍連江縣縣長王忠銘此前曾透露，大陸宣布開放後開了幾次會議籌備，目前證件、接待等工作都已完成前置作業，還特別設計了伴手禮，520之後應該有很好的消息傳來。歡迎鄉親一起過去。