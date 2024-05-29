綠用手機訊號分析民眾　蔡明彥：政府沒評論

蔡明彥接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川在媒體上表示，他們可以用手機訊號定位分析參加集會遊行群眾年齡，遭在野黨質疑民進黨把台灣變成警察“國家”。台“國安局長”蔡明彥今天受訪說，此個案“國安局”並沒有參與，按照相關人士說法，這個案子比較像是涉及分析公司，或是電信業者大數據分析，這類分析，我們政府、“國安”單位沒有評論。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國家安全”局長蔡明彥、“外交部”、大陸委員會報告“第16屆‘總統’就職後國際暨兩岸情勢發展對我‘國安’之影響”，並備質詢。



王義川於政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析在“立法院”外面抗議群眾的年齡，與之前太陽花群眾是否重復等。國民黨“立委”昨天痛批，民進黨利用國家機器，侵害人民隱私，“老大哥正在監控每一位人民”，要求賴清德、“國安”單位對外清楚交代。



蔡明彥對此表示，政府機關要跟電信業者調閱用戶資料，有非常嚴謹法律與程序，行政程序要經過12道程序，還有要送到高等法院查核，才能調查相關資料。



他指出，針對所提個案，“國安局”沒有參與，按照相關人士說法，這個案子比像是涉及分析公司或是電信業者大數據分析，這類分析，我們政府、“國安”單位沒有評論。



《“立法院”職權行使法》部份修正修正草案昨天三讀通過，修正內容明訂官員藐視“國會”罪，媒體詢問是否擔心？蔡明彥低調說，謝謝，一旁幕僚更說，要開會了，婉拒回應。