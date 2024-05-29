重啟核能？“核安會”陳東陽：不排除任何選項

陳東陽接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月29日電（記者 俞敦平）針對台“國發會主委”劉鏡清昨日提出的核能重啟三原則，台“核安會”主委陳東陽今日受訪時表示，“核安會”主要負責核能安全的管制工作，能源政策應由“經濟部”回答較為適合。至於是否認為2050淨零目標必須依賴核能時？陳東陽回應說，還有許多選擇，不排除任何選項。



“核安會”主委陳東陽29日應邀赴“立法院”教育與文化委員會報告並備詢。



劉鏡清近日提出對於核能重啟的三原則，包含考量電力是否充足，低碳電力供應與減碳策略，與是否能達成2050年淨零排放目標。他指出，若社會對於核能重啟達成共識，他個人是開放的。劉鏡清也提到，未來電力需求將因人工智慧發展而增加，並指出台電應注意AI對電力的需求。此外，他認為，增加火力發電機組可能會帶來碳排放問題。



對此，陳東陽表示，“核安會”主要負責核能安全的管制工作，國家的能源政策應由“經濟部”回答較為適合。他強調，“核安會”的職責是專注於核能的安全性，所有考量皆以安全為最主要的專業基礎。



當記者追問陳東陽是否認為2050淨零目標必須依賴核能時？陳東陽回應說，還有許多選擇，不排除核能的可能性。他指出，之前已經提到過有很多不同的選項，核能只是其中之一。最後，針對是否在不啟用核能的情況下能達到2050淨零目標的問題，陳東陽表示，這是有許多可能性的，不能完全排除任何選項。