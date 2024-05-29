2025非核家園已轉彎？經濟官員：滾動修正

“經濟部次長”林全能（右）與“核安會”主委陳東陽（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說沒提蔡政府力推的2025非核家園政策。中國國民黨“立委”洪孟楷、柯志恩等人今日質詢時紛紛質疑賴的非核政策將轉彎，更逼問官員重啟核能是否是台灣的新能源政策，不敢擁抱非核家園的神主牌？“經濟部次長”林全能回應表示，滾動修正中，會隨時關注掌握，但仍會積極發展再生能源。



“立法院”教育及文化委員會今日上午邀集核能安全委員會主任委員陳東陽及林全能列席就“展望全球核能發電趨勢，“我國”核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃”進行專題報告，並備質詢。



藍委洪孟楷質疑，賴清德520不敢提非核家園，所以重啟核能政策是確定嗎？今年7月核三廠一號機是否延役運轉？核能占全台6.2%，除役的缺口怎補？另外核能發電與離岸發電太陽能差了4倍，核電是1.1、太陽能4.5，台灣未來需求怎辦？未來10年將有3成電力缺口，火力發電、燃煤、燃氣已全開，再生能源又無法達標。



藍委柯志恩質詢，將來有供電的危機，興達新1號機、大潭9號機8月能準時上線嗎？賴清德2050淨零排碳能實現嗎？賴第二次能源轉型又是什麼？非核家園及核融合政策有與其他國討論合作，會投資多少錢嗎？



藍委葛如鈞拿出非核家園神主牌的牌子諷林全能、陳東陽不敢接，“行政院長”卓榮泰說追求非核家園、永不放棄？“經濟部長”郭智輝又說核能是乾淨能源，到底是站在什麼態度？



林全能答詢，滾動修正，會規劃好相關電力，不只火力，還有再生能源、太陽能離岸發電，每年用電需求都會評估，加上未來AI產業、半導體需求，會精算，核電方面重點是核廢料的處理要花很多時間。會持續進行研議，朝多元綠能、穩定供電發展，“經濟部”會隨時關注掌握。



陳東陽則撇清說，核安會不該有對國家能源政策的立場，會注重運補的相關需求，核安會只做安全管制。