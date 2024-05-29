風向變了？凌濤曝大學生沒挺青鳥怕被笑

凌濤說，他們在Threads上推出“我不在青島東”，年輕人挺綠的風向變了。（照片：凌濤臉書） 中評社台北5月29日電／“國會”改革法案28日三讀通過，但民進黨因表決票數難贏藍白聯手，17日、21日、24日及28日連續號召群眾包圍“立法院”，對社會氛圍造成相當程度衝擊。中國國民黨桃園市議員凌濤昨日指出，近日風向轉變，大家開始反思，“國會”改革好像不像民進黨所說的，大學生也不想被騙去當覺青，不想被人笑。



凌濤28日在《大新聞大爆卦》節目表示，“從我們在Threads上推出《我不在青島東》之後，其實這個效應是擴大的”，因為大家知道，Threads是超級綠營的同溫層，厚到一個炸掉。可是上禮拜很多人跑去青島東路，交出一個什麼“贈品跟食物的大富翁”之後，在Threads上面掀起一股反思維。因為很多人覺得：欸，民進黨跟我們講的，好像不是這樣子耶？好像真的“國會”改革法案，不是像民進黨講的這樣子？



《中時新聞網》報導，凌濤強調，“就開始很多人反思說：我好像不應該去耶？主持人馬千惠問：就風向變了？凌肯定的說，就風向變了嘛！



凌濤提到，Dcard不是自己做一個民調，他是每一個學校做民調，每一個人都說：去那邊，變成覺青？我才不要被笑咧！



凌濤直言，“所以這個風向變到這樣，民進黨如果繼續卡在那邊，我基本上覺得，賴清德接下來的施政，這四年，會非常慘！”