挺綠青鳥行動串聯15縣市　學生意見現分歧

抗議群眾號召罷免藍白委。（中評社 資料照） 中評社台北5月29日電／親綠社團發起“青鳥行動”，在“立法院”外高舉“反黑箱、反擴權”抗議，全台共有15個縣市發起相關活動，在“國會”改革法案三讀通過後也提出6方案反制。台灣大學政治系教授彭錦鵬分析表示，如今學運本質不如當年純粹，且愈年輕的民眾愈支持民眾黨，導致本次學生運動意見出現分歧。



中國文化大學廣告系教授鈕則勳認為，民進黨想藉本次“立院”外行動重新找回年輕族群基本盤。但年初的“總統”大選，相對多數的年輕人已是挺白不挺綠。青鳥行動難用太陽花學運來比擬、期望，畢竟當年民進黨是在野黨，用衝撞策略挑戰執政者很正常。但現在民進黨已是執政黨，卻仍用在野黨的攻堅策略，讓人有今夕是何夕的突兀感。再者，相對多數年輕人挺白不挺綠，年輕人陣營早不是民進黨鐵板一塊，因此，網路平台上支持“國會”改革的聲量更明顯。



“國會”改革法案引爆朝野衝突，大批民眾多日聚集“立法院”外抗議，昨日青鳥行動更遍及全台，在台北場主舞台也改至濟南路，青島東路則改為第二舞台。參與民眾手舉各式標語表達訴求，在院會宣布三讀後，現場群眾憤怒情緒高漲。不但比出倒讚手勢怒吼，更將怒氣轉移至在野“立委”身上，號召罷免。

