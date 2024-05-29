賴清德8年百萬戶社宅政見　劉世芳承諾達標

劉世芳報告並備質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）出身民進黨新潮流的“內政部長”劉世芳29日首度赴“立法院”備詢，中國國民黨“立委”牛煦庭、許宇甄都關切賴清德在2024大選期間的8年100萬戶社會住宅政見，劉世芳承諾有把握達成。



面對過去的“立委”同事成為“閣員”後首度回到“立法院”，今天擔任主席的無黨籍內政委員會召委高金素梅也多有關照，在2、3名“立委”質詢結束後，就向劉世芳表達，可以休息一下，喝口水，劉世芳則笑回不用，氣氛十分和諧。



蔡英文8年20萬戶社宅政見支票跳票，賴清德在2024大選期間，更加碼承諾“百萬社會住宅”支票，遭質疑。



“立法院”內政委員會29日邀請“內政部長”劉世芳列席報告業務概況並備質詢。



牛煦庭質詢時問及，社會住宅建設進度能順利達標嗎？政府規劃幾年幾百萬戶喊都要喊高一點，但實際上執行會遇到很多障礙，有多少把握8年後要100萬戶社宅？



劉世芳則賣力替賴清德辯護，百萬戶社宅的目標是25萬戶直接興建、50萬戶包租代管、25萬戶租金補貼，以過去8年進度，到今年底直接興建是12萬戶左右，未來8年直接興建13萬戶是有把握完成的。而需地比較多的北北基桃，希望未來有好的都市計劃能提撥一些土地讓中央興建社宅。