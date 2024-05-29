陳玉珍：盼賴清德主動宣佈開放台灣團客赴陸

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月29日電（記者 楊騰凱）針對兩岸交流是否可能春暖花開？中國國民黨“立委”徐巧芯今日受訪表示，可能性很高，主要是馬英九與藍委赴陸交流帶來大陸方面的鬆綁，與賴清德無關，我們反而擔心賴往“台獨”踩了一步的後果。藍委陳玉珍則說，真心希望賴主動開放台灣團客赴大陸，也讓陸客到台澎金馬。



台灣赴大陸觀光禁團令將於6月1日重啟，業者積極爭取撤除，官方表示月底決定，傳“交通部長”李孟諺今日將與業界公會代表協商溝通。



大陸方面先前宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，外傳福建方面的踩線團已經獲得入台許可，兩岸交流可能春暖花開嗎？



徐巧芯表示，可能性很高，但這與賴清德一點關係都沒有，主要是包括馬英九以及國民黨團總召傅崐萁帶“立委”到大陸交流，有把台灣人民的心聲，還有台商的心聲，還有民進黨對產業的打壓，導致我們生計越來越慘等等的事情，前去與中國大陸溝通，才帶來這些鬆綁。



徐巧芯指出，然而賴清德就職演說的時候，說的內容與過去蔡英文並不一樣，蔡英文說兩岸互不隸屬，可是“務實的‘台獨’工作者”賴清德說，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，這是往“台獨”又踩了一步，我們反而擔心的是賴踩到這條紅線之後的後果，這是我們在“國安”方面比較憂心的。



陳玉珍表示，今天已經是5月29日星期三，國台辦每個星期三下午都會召開例行性記者會，上星期國台辦特別預告本周會有記者會，所以可能會有比較重大的訊息。



陳玉珍指出，據她研判，近來因為賴清德520的就職演說過後，大陸開始做相關的軍演，除了5月23日、24日兩天的演習之外，接著在東海還有長達三周的實彈演習，所以在硬的一面，大陸並沒有停止。



陳玉珍表示，至於福建的踩線團到馬祖去這件事，先前連江縣府也到大陸溝通過，我們真的很期待賴清德可以主動宣布，台灣地區民眾可以組團到大陸，同時主動宣布大陸民眾可以組團到台澎金馬。