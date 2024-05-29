府不公布三讀法案？葉元之：賴會很難做事

藍委葉元之接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“立法院”28日三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》、《刑法》等“國會”改革五法，但民進黨使出拖延戰術，將以“行政院”覆議、“釋憲”等手段，“總統府”更稱有高度疑慮、要呼應人民訴求。中國國民黨“立委”葉元之向中評社表示，賴清德未來4年要將台灣搞得烽火連天，賴若要與在野黨硬幹，那只會自找麻煩，不僅造成社會衝突、賴自己也很難做事。



針對“國會”改革五法三讀通過，“總統府”發言人郭雅慧表示，在社會高度疑慮及議論當中，“立法院”仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。



根據“憲法”第七十二條規定，“立法院”法律案通過之後，“總統”應於收到後十日內公布之。對於府的說法，外界質疑賴清德是否不公布“立法院”三讀通過的“國會”改革法案。



出身板橋選區並常上政論節目的葉元之今日在“立院”接受中評社訪問表示，民進黨還沒習慣自己已是“國會”的少數黨，過去國民黨是少數黨時，即便過程有些許抗爭，但最後還是會尊重結果，不會像民進黨一樣故意挑起社會對立、衝突。



葉元之說，但顯然民進黨現在就是不能接受他們在“國會”席次是輸的，只好透過政治手段去解決，撕裂社會，而賴清德若也鼓勵這樣的行動，那接下來賴自己要怎麼去推想推的法案，要怎去做自己想做的事？那都只會加深困難，呼籲賴清德盡量使朝野和諧。



針對民進黨側翼鼓動罷免所有藍白委，民進黨“立院”黨團總召柯建銘更呼籲群眾對藍白委跑攤時，如影隨形詰問為何賣台？



葉元之先是苦笑說，對於柯建銘所言，要問國民黨“立院”黨團總召傅崐萁，但他是認為，台灣最不需要的就是在內部找敵人，大家都愛台灣，民進黨認為意見不同的，就說是“中共同路人”，已沒招了，只會抹紅。