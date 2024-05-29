“國會”改革有效？張啟楷要超思資料官員說好

民眾黨委員張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月29日電（記者 俞敦平）在歷經多日的議事攻防，昨日“立法院”正式通過“國會”改革法案，儘管還沒正式生效但已經展現其影響力。在今日經濟委員會上台灣民眾黨“立委”張啟楷針對之前向台“農業部”討索超思雞蛋採購案的資料碰壁，今日再度向台“農業部長”陳駿季要求完整資料後，陳駿季直接簡單的說了一聲好，允諾將提供完整資料。



“農業部長”陳駿季29日應邀赴“立法院”經濟委員會報告並備詢。



張啟楷首先表示，之前“農業部長”應該提交的報告到委員會，但報告衹有一張紙兩頁。他強調，當時他所要求的是過期雞蛋的進口數據，包括進口國、數量、進口日期、到案價格等資訊。他希望能夠拿到最新的資料，並且提供倉儲費用的詳細明細，包括年度費用等。



接著，張啟楷指出，“國會”改革方案昨日已經正式三讀已經通過，許多委員都支持成立調查專案小組要調查過去的許多有爭議的案件，其中超思雞蛋採購一案更是許多委員們的首要目標。他指出，若“農業部”不能及時提供完整的資料，可能會導致“農業部”成為首個被調查的部門。



對此，“農業部長”陳駿季只簡短地回了一聲好。張啟楷則強調“農業部”必須提供真實的資料，因為衹有真相才能夠解決問題。