藍委批綠搞手機監控　將成立調查小組

國民黨團召開記者會，左起藍委黃健豪、林思銘、陳玉珍、李彥秀出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月29日電（記者 楊騰凱）民進黨政策會執行長王義川公開稱可用手機基地台資料分析“立院”外參與活動的人群。對此，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會痛批民進黨以不法手段監控人民，到底我們還有多少資料被監控？想到就覺得可怕。待“立院”調查權修法內容公告施行後，“立法院”將組成調查小組瞭解此案。



國民黨團今日召開“民進黨監控全民，還在狡辯！”記者會，由首席副書記長林思銘主持、“立委”陳玉珍、李彥秀、黃健豪出席。



“立法院”近期審查“國會”改革相關法案，民眾發起“青鳥行動”到“立院”抗議，活動受到民進黨支持。民進黨政策會執行長王義川在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡、性別，以及與台灣民眾黨日前到民進黨中央黨部前抗議的民眾有無不同。



林思銘表示，王義川說用手機定位系統分析“立院”外人潮，原來我們默默都在被監控，民進黨只要想掌握人民的個資與行蹤，都可以透過這種侵害人權的方法取得，這完全是不法的手段，我們要求賴清德、“行政院長”卓榮泰說清楚，王義川怎麼可以洩露個資？



陳玉珍表示，王義川主動在政論節目上說，這次到“立法院”外參與青鳥行動的民眾與台灣民眾黨支持者“小草”不一樣，甚至王還掌握年齡層分佈，他很驚訝為什麼王知道的這麼詳細，她聽到時覺得非常恐怖。