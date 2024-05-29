超思案欲罷不能？藍委要資料陳駿季開始推託

藍委張嘉郡。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月29日電（記者 俞敦平）在歷經多日的議事攻防，昨日“立法院”正式通過“國會”改革法案。中國國民黨“立委”張嘉郡本日於經濟委員會上再度向台“農業部長”陳駿季要求提供超思採購的相關資料。可能由於前面有“立委”已經問過，加上法案還沒正式實施，這次陳駿季似乎有所準備，並沒有立刻允諾，反而是說推託說要雙方同意都會公開合約。



“農業部長”陳駿季29日應邀赴“立法院”經濟委員會報告並備詢。



張嘉郡開場直接提醒陳駿季昨天“立院”已經通過了“國會”改革法案。接著她針對陳駿季提出一系列有關雞蛋進口的問題。張嘉郡指出，根據2022年“農委會”的安排，畜產會自巴西和日本進口了大量的雞蛋。然而，隨後被揭露出一家資本額僅500000元的一人公司竟然承接了1.75億的雞蛋進口案，這讓民眾感到非常疑惑。她強調，這次總計近6億的雞蛋專案進口，到底是哪些公司在進口，“農業部”卻以機密為由拒絕提供詳細資料。



張嘉郡提到，她過去多次向“農業部”調閱進口的詳細資料，但“農業部”均以機密為由拒絕提供。她質問陳駿季，雞蛋進口的資料是否真的是“國家機密”。陳駿季回應說，去年3月專案進口時，“農業部”委託“中央畜產會”執行這項任務，並且在相關資訊部分，只要“農業部”能夠取得的，都會提供給“立法院”。