韓團隊鄭照新、葉匡時台中聚首　蔡壁如同框

台中市副市長鄭照新（左起）、陽明山未來學社理事長葉匡時、台中市政顧問蔡壁如，出席論壇致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）第八屆“Hit Finech金融科技產業高峰會”今天在台中登場，國民黨籍台中市副市長鄭照新、陽明山未來學社理事長葉匡時、台灣民眾黨籍台中市政顧問蔡壁如等人受邀開幕致詞。鄭照新與葉匡時曾在“立法院長”韓國瑜高雄市長任內市府團隊服務，兩人一見如故，笑稱韓團隊再聚首。蔡壁如過去就曾參加Hit Finech，再次受邀出席，藍白人物同框，互動友善。



2024“Hit Finech金融科技產業高峰會”29日在台中長榮桂冠酒店舉行，本屆論壇聚焦人工智慧（AI）、區塊鏈、ETF、加密貨幣、數位金融等各項攸關台灣未來金融科技發展的核心議題，開幕式邀請鄭照新、葉匡時、蔡壁如共同頒獎表揚優秀金融科技產業團隊及個人，並分別致歡迎詞。



由於鄭照新與葉匡時都曾在韓國瑜高雄市政府團隊服務，鄭擔任高雄市府新聞局長，葉擔任高雄市副市長，兩人一見如故。鄭照新稱葉匡時為“老長官”，感受格外親切、熟悉，他代表台中市長盧秀燕歡迎葉到訪台中；葉匡時也熱情回應，笑稱昔日韓市府團隊於台中再聚首！



蔡壁如因為過去就曾參與Hit Finech論壇，本屆再次受邀出席，她坦言，本身不是金融相關專業，對Finech比較不熟悉，但她過去在“立委”任內也很關心金融科技在台發展，以及詐騙防治議題，今年以台中市政顧問的身分出席，希望與專家交流學習，也期待透過論壇，讓台灣金融科技能夠更進步。