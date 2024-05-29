綠以手機監控群眾？蔡明彥：尊重司法調查

蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長王義川在媒體上表示，他們可以用手機訊號定位分析參加集會遊行群眾年齡，遭在野黨抨擊監控人民。中國國民黨徐巧芯上午質詢時要求“國安局”去瞭解狀況是否有個資外洩問題，“國安局長”蔡明彥表示，我們不是檢調單位，調查進度要尊重司法單位，要看他們是否認為有違法，如果有違法有他們調查進度。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國家安全”局長蔡明彥、“外交部”、大陸委員會報告“第16屆“總統”就職後國際暨兩岸情勢發展對我“國安”之影響”，並備質詢。



徐巧芯質詢一開始播放王義川在政論節目的說法。她問到，人流個資存量可以從大選選前之夜到現在五月比對，存量超過120天？



蔡明彥說，政府機關要跟用戶要求資料要非常嚴謹，經過12道程序，只能用於司法刑事案件或是“國安”案件使用。這個案件當事人已經說明，是私人民間商業活動與電信合作計劃，我們不作評論。



徐巧芯追問，私人公司可以拿到電信去識別化個資，我們“國安局”是允許？蔡明彥說，我們理解是電信公司與一般市場公司都有合作。



徐巧芯否認說，沒有，局長講話要負責任。王義川說用手機信號的分析，包括新北耶誕城等都是這樣用，但是可能分析當天年齡與人流，無法比較不從時間，人流去識別化資料，需要去識別化嗎？



蔡明彥說，不同公司有不同方案，需要依照電信法。他也強調，犯罪偵防跟“國安”偵防概念不一樣。



徐巧芯說，電信業者應該不會提供年齡、支持背景，參加過什麼區域活動？政黨不應該取得這樣資訊？蔡明彥表示，不同電信業者有不同方案，可能每個方案都不一樣。要去詳細瞭解商業分析公司怎麼分類，要進一步去瞭解，

