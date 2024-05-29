監控群眾活動？“警政署長”連忙否認

針對民進黨政策會執行長王義川稱可用手機定位分析群眾活動一事，藍委張智倫（右）質詢劉世芳及張榮興（左）。（照:截自“立法院”直播頻道） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨政策會執行長王義川日前稱，他們可以用手機訊號定位分析參加集會遊行群眾年齡，還稱台北市、新北市都有用，遭在野黨質疑民進黨在監控群眾。對此，“內政部長”劉世芳29日撇清外，“警政署長”張榮興也三度強調，警察執行群眾活動勤務時，絕對不會用手機訊號定位民眾，絕對沒有、絕對沒有。劉世芳也兩度說，我們真的不清楚。



王義川日前在政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，跟原來519在民進黨樓下那些“小草”的基地台訊號比起來是不同人，與之前太陽花群眾有沒有重復等。王義川事後並稱，透過手機訊號取得人流特性分析，是商業市場進行活動調查的基本方法，過去台北燈會也有進行大數據分析。而中國國民黨台北市長蔣萬安則強調，取得資訊都是去識別化，只能知道人數跟人次。



“立法院”內政委員會29日邀請“內政部長”劉世芳列席報告業務概況並備質詢。



中國國民黨“立委”張智倫質詢時問及，審議“國會”改革法案時，“立法院”外聚集很多民眾，但王義川卻說可以用手機訊號定物分析群眾年齡，甚至能知道跟參加519草根決心行動的“小草”不同人，到底民眾參加大型聚會，有什麼資訊會被廠商或特定團體查詢到？

