賴清德承諾勞保不會倒　學者促改革

公益發展協進會29日召開記者會。左起，黃丙喜、張其祿、賴香伶、張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電（記者 鄭羿菲）台灣勞保財務負擔沈重，賴清德520就職演說誓言“只要政府在，勞保絕對不會倒”。台灣科技大學與校友聯合成立的校園跨境電商平台《酷點校園》董事長黃丙喜29日批評，勞保是個大黑洞，精算已負債達新台幣12兆元，撥補只是“飲鴆止渴”，並未改善根本。



“勞動部長”何佩珊日前表達“財務撥補就是改革”。台灣民眾黨前“立委”、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿表示，何佩珊相關經濟發展高就能有效挹注勞保等說法，恐怕是自我感覺良好。



公益發展協進會29日上午召開“勞保改革“釋憲”被結案，世代正義的社會保障誰來顧？”記者會，公益發展協進會理事長、《酷點校園》董事長黃丙喜、民眾黨前“立委”賴香伶、前“立委”、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿、民眾黨“立委”張啟楷出席。



黃丙喜表示，從危機管理來說，勞保等於是一個最大的黑洞，精算起來實際上負債已達12兆元，累積至今虧損逾3700億元，絕對不是只靠撥補就能解決結構性的根本問題。撥補只是“飲鴆止渴”，並未改善根本。現在司法不管，行政部門又覺得與自己無關不願去做，“立法院”就不能沒有作為。



賴香伶說，“有政府在，勞保絕對不會倒”這類說詞聽了好幾年。但第10屆“立委”最後任期，四分之一以上的“立委”連署，針對勞保條例條文是否違憲提出“釋憲”。很遺憾在5月24日被宣告不受理的裁定，這讓她非常不解，理由竟然是現行法律實施多時，“立法院”也還未有修訂，因此不予受理。態度就是勞保年改不關“司法院”的事，但若修法有結果，還需要大法官處理嗎？就是因為民進黨政府不願意面對、也不啟動勞保改革，因此修法提案被擱置。