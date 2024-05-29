中評現場：上台推農產　陳其邁賣萌很給力

民進黨高雄市長陳其邁（中）上台賣力介紹，主持人FIFI（左）擔任代言的藝人張家瑋（右）有說有笑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月29日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長陳其邁29日出席“高雄夏祭新鮮市”整合行銷記者會，上台不僅宣傳高雄水果，還十分賣力做效果，陳其邁提到高雄水果可以做人情，還可做外交，水果吃多了嘴巴甜，難怪中央特別照顧高雄。提到多吃水果顏美容，陳其邁還特別點名台南市長黃偉哲要來比顏值，逗得台上台下哈哈大笑。



“高雄夏祭新鮮市”整合行銷記者會29日上午在高雄流行音樂中心海音管1樓大廳舉辦，宣傳高雄四大夏季農業活動，包含6/1-2“高雄鳳荔季”、6/22-23“高雄金煌芒果季”、8月“大崗山龍眼蜂蜜文化節”以及9月“旗山香蕉文化節”。陳其邁出席記者會並上台與主持人FIFI、擔任代言的藝人張家瑋一起聊天互動。



高雄有鳳梨、荔枝、芒果、龍眼、香蕉等等水果，陳其邁介紹到一半突然說“當高雄市長是最爽的缺，可以吃到所有的水果，芒果、鳳梨、水蜜桃等等，農產吃完還有水產，也怪不得高雄建設拿的特別多，因為都會拿水果送禮做人情，俗話說拿人手短，吃人嘴軟，加上我們嘴巴又甜，所以中央特別照顧我們高雄的原因。”



陳其邁還提到大寮的紅豆，他說“有一次跟蔡英文在吃冰，大寮紅豆罐頭一打開，冰一加上去，哇~~~，“總統”還買一台碎冰機。”陳其邁還說“我們的香蕉、金鑽鳳梨還送到日本八王子市38個學校，日本那邊都吃得很開心，我們水果不只爭取建設，還做外交捏，所以都知道台灣哪裡水果最好？就是高雄。”