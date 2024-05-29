葉匡時：台灣監管虛擬貨幣進度落後

陽明山未來學社理事長葉匡時。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月29日電（記者 方敬為）針對台灣金融科技（Fintech）發展腳步，陽明山未來學社理事長葉匡時今天出席“金融科技產業高峰會”表示，台灣雖然強調發展科技產業，但在金融科技區塊鏈的思維缺乏與時俱進，尤其在監管制度的建立稍嫌落後，前陣子政府部門甚至還互踢皮球，直到美國證券交易委員會開始批准虛擬貨幣ETF，台灣“金管會”才開始同意監管虛擬貨幣，還有精進空間。



2024“Hit Finech金融科技產業高峰會”29日在台中長榮桂冠酒店舉行，本屆論壇聚焦人工智慧（AI）、區塊鏈、ETF、加密貨幣、數位金融等各項攸關台灣未來金融科技發展的核心議題，葉匡時在開幕式頒獎表揚優秀金融科技產業團隊及個人，並致歡迎詞。



葉匡時表示，過去幾年有非常多的新興科技出現，同時也有很多人投入新興科技發展，包括從區塊鏈開始帶起Fintech，之後又出現所謂的Metaverse元宇宙，現在又有量子計算，以及最流行的AI人工智慧，科技產業發展一波接一波，台灣以科技島自居，面對科技產業的變革，有做好準備了嗎？



葉匡時提到，回顧所有產業發展的軌跡，一個新興產業興起之後，會歷經流行、大規模投入、泡沫化、淘汰、淬煉、穩定等過程，當前金融科技Fintech在台灣的發展正在開始這些過程。