廖偉翔語中評：台灣恐將迎來混沌又危險時代

國民黨“立委”廖偉翔接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）“立法院”昨日三讀通過“國會”改革相關法案後，綠營揚言覆議或聲請“釋憲”。中國國民黨新生代“立委”廖偉翔接受中評社訪問表示，台灣如今面臨兩岸緊張、“立院”又朝野對立，內外堪憂。他呼籲賴清德不能再操弄民粹，別想法效美國前總統特朗普，否則台灣未來4年恐將走向危險又混沌的時代。



“立法院”28日三讀通過《立法院職權行使法修正案》、《刑法》等“國會”改革五法，“總統府”回應表示，在社會高度疑慮及議論當中，“立法院”仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。



國民黨台中市長盧秀燕子弟兵、現年33歲的廖偉翔向中評社表示，賴清德應盡可能團結台灣，“國會”改革是台灣進步的重要一步，行政與立法、民意間將有效制衡，“國會”可展現真實的力量。



廖偉翔說，但看到賴清德嘗到權力的滋味，害怕被民意監督，因此鼓吹群眾，這已釀成很大的爭議，其實根據台灣民意基金會最新民意調查，是有6成民眾支持“國會”改革，“立院”是民意最高機關，“賴政府”應好好尊重。



廖偉翔也嘆，他對賴清德上任後，未來4年的台灣堪慮，內外都堪憂，兩岸的關係烽火已很高漲，內政方面賴清德又不負責任，竟將矛頭都歸咎於在野黨，內政要如何好？台灣恐怕將迎來混沌又危險的時代。



廖偉翔呼籲賴清德，應該團結台灣、將台灣帶往更好的方向，而非跟在野黨進行鬥爭。在野黨不是敵人，同樣都是台灣的夥伴，只是在政黨的價值與政策上有歧見，賴該有高度去團結。

