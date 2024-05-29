建於清朝道光　新竹修復開台進士鄭用錫宅邸

新竹市三級古蹟“進士第”今日舉行修復揭牌典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月29日電（記者 盧誠輝）建於清朝道光年間、擁有187年歷史的新竹市三級古蹟“進士第”今日舉行修復揭牌典禮，台灣民眾黨新竹市長高虹安表示，進士第獲“文化部”二期補助近新台幣8千萬元的經費，歷經近8年修繕，終於完工，未來將採預約模式開放參觀，讓市民深入瞭解歷史文化脈絡與古蹟建築。



進士第建於道光十八年（1838年），是鄭用錫繼道光十年（1830年）鄭家於金門創建鄭氏家廟之後，於竹塹北門外北門街所建造的第一座宅第。為三落兩院建築格局，充份顯現當時鄭家的經濟能力與社會地位。



鄭用錫（1788—1858）祖籍福建省泉州府同安縣浯江（今金門縣）。道光初以科舉入仕，有“開台進士”之譽，官至禮部員外郎，後因功誥授二品通奉大夫，葬於竹子坑。



新竹市三級古蹟進士第今日舉行修復揭牌典禮，包括高虹安、“考試院副院長”周弘憲、“文化部”文化資產局長陳濟民、鄭氏家廟理事長鄭博元、鄭昌錞與多位新竹市議員都到場出席。



高虹安指出，進士第若依文化資產法規定，主管機關應是“文化部”，但為維護新竹市的重要文化資產，市府始終站在第一線努力推動進士第的修復工程，不斷與鄭家溝通協調，終於在2015年獲鄭家同意，讓市府人員可以入內進行修繕。