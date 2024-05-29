柯建銘才拋朝野對話　話鋒一轉又痛批韓國瑜

民進黨團召開記者會，再罵藍白陣營。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月29日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天通過《“立法院”職權行使法》三讀，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌表態，下一步要廢除“監察院”、成立“國會”特偵組。民進黨團總召柯建銘今天一開始表示，朝野盡速對話，以對話代替對抗。但接著又喊話“立法院長”韓國瑜，不要做歷史罪人。



他還說，要對國民黨呼籲，沒有你可以善用的空窗期，“你們衹有放下屠刀，立地成佛”。



柯建銘在黨團記者會一開始，還對朝野喊話說，台灣有史以來最衝突的“立法院”，終於在昨天結束，經過4天朝野對立對抗，引來民意反撲，此時此刻要思考一件事情，今後台灣、未來“立法院”應該要怎麼樣？難道從今天開始要極度對立的台灣嗎？絕對不是台灣之福。



他說，“立法院”未來4年永無寧日嗎？大家應該要冷靜思考，衝突到臨界點 反思時刻到了，應該以對話代替對抗，朝野應該要對話，我們知道衝突妥協以後才有進步，希望大家能夠站在維護國家進步，才是大家初心。



柯建銘接著又開始批，國民黨在三讀之後一直說民主大勝利，這是“國會”擴權，是民主大勝利嗎？傅崐萁、黃國昌都這樣講，國民黨“立委”王鴻薇說民進黨要提“釋憲”，怎麼可以交給沒有民意基礎大法官“釋憲”，這是在對抗“憲法”，這種話竟然講的出來，國民黨要把邏輯清楚重新整理。



柯建銘表示，藍白說要成立“國會”特偵組，接著要廢“監察院”，這是愚蠢的陽謀，國民黨如果長期主張五權分立變成三權分立，要廢“監察院”大家可以討論；如果是為了成立“國會”特偵組廢除“監察院”，這是違法違憲的作為，非常可笑且可惡的陽謀。

