萬美玲：賴清德態度硬　不看好陸生陸客來台

國民黨“立委”萬美玲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說主動提及在對等尊嚴下，重啟兩岸觀光及開放陸生來台，但卻又提及“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。“立院”教育及文化委員會委員、中國國民黨“立委”萬美玲接受中評社專訪表示，賴清德對陸態度強硬，讓原本想釋放的善意抵銷，她並不看好陸生、陸客近期會恢復來台，勸賴清德要好好思考，到底要當務實的“台獨”者還是務實的工作者？



萬美玲向中評社表示，賴清德就職演說主動提到希望開放陸生來台，看起來好像很重視，起初很多大學校長、教授都樂觀其成，但仔細去看，其實是一廂情願。



萬美玲指出，陸方自從疫情後，沒讓陸生來台已有很長的時間，台灣方一直說是看對岸要不要開放，從蔡英文時期就開始不斷呼籲，但看到民進黨政府已呼籲了非常多次，都是已讀不回，沒被理睬。



萬美玲說，兩岸關係必須雙向，台方“教育部”將簡章、招生、入學等資訊都已公布，很多民眾都認為明年陸生應該可來台就讀，“教育部長”鄭英耀還說明年7月可以，但其實大學主管及教授都覺得難度很高。



萬美玲直言，原因在於兩岸關係是緊張狀態，既然如此，怎可能在此時此刻恢復陸生來台？影響的原因，一定是與賴清德就職時提及兩岸互不隸屬關係、態度強硬有關。賴清德若真的想釋放善意、遞出橄欖枝，便不該讓這份好意抵銷，才有望雙向來恢復陸生來台、重啟兩岸觀光，對台灣才好。