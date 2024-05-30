張其祿語中評：賴清德是在測試民意支持度

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）賴清德上台即對內、對外啟動鬥爭路線，中山大學政治經濟學系特聘教授、台灣民眾黨前“立委”張其祿接受中評社訪問表示，美國默許賴清德520講稿談兩岸互不隸屬，主因是美國大選年已有鷹派抬頭的味道，而中俄簽聯合聲明，美也不樂見，或許就同意在台灣製造些問題。但美國也不可能讓賴清德真的去踩紅線引起兩岸衝突，賴的作為仍在美國管理架構下。



針對賴清德的強對抗，張其祿指出，賴清德與民進黨這種測試民意、朝野對立的時間可能還會持續好幾個月，但不至於脫離“衝突、妥協、進步”的步伐，民進黨會來來回回測試民意，若民意有呼應，說不定也會慢慢連動到2026地方選舉，未必說賴清德只是一昧在搞對抗。



賴清德520就職後，對內、對外都啟動鬥爭路線，賴清德於520就職演說談論“兩岸互不隸屬”，引來大陸23日、24日舉行代號“聯合利劍－2024A”環台軍演。在台灣內部，綠營也以“立法院”審議“國會”改革法案為引，號召群眾上街頭抗爭捍衛台灣民主，民進黨後續也將提覆議、“釋憲”，朝野鬥爭氛圍高漲，也讓外界好奇雙少數執政的賴清德，到底想達成什麼目的。



張其祿是美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、高雄市政府研究發展考核委員會委員（2017年到2020年）、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召，2024卸任“立委”後未參與民眾黨任何黨職，現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿接受中評社訪問表示，賴清德上任後，對外、對內都展現出較強勢的態度，就像賴當年任台南市長時不進市議會230天，但雙少數執政卻採取“強對抗”的方式，確實造成不少問題。