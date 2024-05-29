覆議“國會”改革法案？卓榮泰：依程序表意見

卓榮泰拜會民進黨團。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月29日電（記者 俞敦平）“行政院長”卓榮泰29日下午率領“內閣”成員赴“立法院”拜會各黨團，他第一站就是先拜會自家的民進黨團。針對“立法院”昨日三讀通過的“國會”改革法案，卓在致詞時表示，“行政院會”嚴正看待近期通過且引起廣泛討論的法案，根據憲政機關職責依程序表達意見，並通過民主對話程序保障憲政秩序。



卓榮泰沒有直接表達要對“國會”改革法案提出“覆議”。



卓榮泰29日下午率領“內閣”成員，包括“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、政務副秘王貴蓮赴“立法院”拜會各黨團。



他第一站先拜會了自家的民進黨團，而民進黨的委員也在總召柯建銘的帶領下，特別前往下車處迎接卓榮泰。由於是自家黨團，因此並沒有如一般拜會有進行公開的對話，綠委與新“內閣”團隊合照後，柯建銘與卓榮泰分別致詞。



柯建銘表示，經歷四天激烈討論後，“國會”改革取得進展，新“內閣”得以向各黨團拜會。他呼籲朝野以溝通取代對抗，特別是在預算審查等重大法案上，希望獲得朝野共同推動。



卓榮泰則表示，“行政院”依慣例在施政報告前拜會各黨團，雖然這次因“立法院”議程繁忙而有所延後，但他將以平常心準備施政報告，讓民眾瞭解新“內閣”對國家未來的規劃。他強調，“行政院會”嚴正看待近期通過且引起廣泛討論的法案，根據憲政機關職責依程序表達意見，並通過民主對話程序保障憲政秩序。他呼籲“立法院”黨團理解並支持“行政院”立場，共同捍衛民主憲政，確保合乎憲政程序的行為。