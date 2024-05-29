廢監院與黨團不同調？國民黨：支持五權分立

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨、台灣民眾黨合推“國會”改革法案，28日深夜在“立法院”全數三讀通過，其中賦予“立法院”調查權，引來“監察院”發新聞稿質疑違反權力分立，讓國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁怒批“一定會廢除“監察院”。另外，民眾黨團總召黃國昌也表達，將提出廢除“監察院”的“修憲”案。對此，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今日受訪時兩度強調，“五權分立”是國民黨的長期主張，如何落實“監察院”應有的功能，是民眾的期待。



國民黨在廢除“監察院”的立場上略顯尷尬，主因就是國民黨黨章的前言中明確寫著，“中國國民黨，係總理孫中山先生創立，歷經艱難險阻，領導國民革命，建立亞洲第一個民主共和國，由興中會、同盟會、國民黨、中華革命黨而中國國民黨，一脈相承，歷久彌新，而奉行三民主義五權“憲法”之宗旨，力行民主憲政之理念，追求國家富強統一之目標，始終如一。”如要廢除“監察院”，第一步要先修國民黨黨章。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時受訪，針對廢除“監察院”的議題，她並未給出明確答案，但她也批評，目前在“監察院長”陳菊主政下，“監察院”已完全沒有功能，原本“監察院”應該監督行政權，卻變成打擊政敵，包括今年大選後，“監察院”還調查國民黨候選人侯友宜35年前的舊案，這就是為何民眾不斷討論“監察院”存在的必要性。



李彥秀也諷刺稱，“監察院”昨天在“立法院”三讀通過修正“立法院”職權行使法”的第一時間，就發出新聞稿質疑違反“五權分立”，但過去“監察院”面對“立法院”或民眾遞送的許多案件，恐怕監察速度都沒有比昨天發新聞稿的速度來得快。

