開台進士新竹古厝　二戰美軍轟炸焚毀終修復

開台進士鄭用錫在新竹市區的古厝進士第至今已有187年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月30日電（記者 盧誠輝）開台進士鄭用錫(1788—18580是第一個台灣籍赴京考中的進士，他的古厝位在新竹市北門街上，原本是三開三進的大院落，門額上還掛著“進士第”的匾額，但在二次大戰時因遭美軍轟炸而焚毀，僅前二進倖存至今，後經地方人士積極奔走爭取，歷經8年修復終完工。



鄭用錫祖籍金門，在苗栗後龍出生，18隨時全家搬遷到新竹市定居，1823年赴京考中進士，1837年清道光年間在新竹市北門街興建自宅“進士第”。由於宅第面寛，縱深三進，可見當年鄭家人丁興旺，且無論是屋外的石雕，還是內部雕刻、花磚與房屋結構做工，皆十分細膩且氣派。



由於鄭氏家族皆來自福建、金門，因此進士第的格局與裝飾也留存著許多金門傳統民居的特色。其中散布在整棟建築的雕刻更是進士第的一大看點，大門前一抬頭就能看見插角刻著生動的龍頭魚身“鰲魚”，期許家族獨占鰲頭。正廳格扇門的雕花則具有古朴蒼茫的特色，底層為萬字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，其刻工超穎脫俗，令人嘆為觀止。



進士第內多處都能見到連續“卍”（萬）字紋路，包含隔屏、簍空花窗等，代表吉祥之意。第二進三關六扇隔屏的木作雕花細膩繁復，是進士第最具標誌的構件之一。另外，琉璃花磚也是進士地的一大特色，裝設於紅磚外牆，不僅可以協助屋內通風透氣，也能營造建築視覺美感，兼具實用性與裝飾性。



有趣的是，進士第內還裝設有古老的防盜裝置“伏兔”，在正廳門檻後方的石板挖了5個方形凹槽，當入夜關上大門時，得由家丁扛起一旁的長型木條，一根一根的插入門框上的方形榫眼中，再推入地面的方形凹槽內，一共用5根長柱緊密地卡住門扇，由外無法將門打開。由於“伏兔”裝置在傳統住宅中是極為少見的設施，可見當時鄭家的豐厚財力。