卓榮泰拜會國民黨團先禮後兵　火藥味濃

卓榮泰跟國民黨團總召傅崐萁握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“立法院”28日三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》、《刑法》等“國會”改革五法，賴清德今日已表態支持“行政院”覆議、民進黨團提“釋憲”反制。“行政院長”卓榮泰29日下午率團隊至中國國民黨“立院”黨團進行禮貌性拜會，總召傅崐萁等人接待。雙方先禮後兵，面帶微笑之餘唇槍舌戰。卓直接表明，昨天“立法院”通過若干法律，引起社會不少的爭議，“行政院”將會就“憲政”體制審慎研議。傅崐萁等人直言很遺憾，請不要一上任就想與“立院”相抗衡。雙方火藥味濃厚。



卓榮泰下午率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫等人前來國民黨“立院”黨團拜會，更由民進黨“立院”黨團總召柯建銘送行到國民黨團。傅崐萁與黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘接待，雙方進行禮貌性握手，傅崐萁一坐下來還拿水杯舉向卓榮泰等人像是敬酒般，以表禮貌。



傅崐萁表示，卓榮泰曾任綠委，回到娘家，他對卓有高度期待，過去蔡英文8年執政、民進黨一黨獨大，輾壓式通過8成5的法案，朝野沒共識、氣氛不佳，缺乏管道協商，民進黨貪贓枉法、弊案叢生，現在又是雙少數政黨，卓更該支持“國會”改革法，讓害群之馬一一現形。且卓早年追隨的前“行政院長”謝長廷也曾支持“國會”改革，台灣不該當民主侏儒，也不希望賴清德學蔡英文神隱700多天。



傅崐萁說，他誠摯歡迎卓榮泰與賴清德來“立院”，“政院”、“立院”應通力合作，請卓再思考一下，“國會”改革是早期民進黨菁英流血流汗提出，請卓不要剛就任，就想提出對“國會”相抗衡的作法，應攜手為台灣謀福。另外也謝謝民進黨政策會執行長王義川坦白，承認民進黨有用通訊來偵查百姓個資，讓國民黨可進行一連串調查。

