玉山台灣黑熊遭槍殺 玉管處：不排除是盜獵

玉山東部園區瓦拉米步道附近赫見台灣黑熊命喪槍下，疑似夜間盜獵所致。（玉管處提供） 中評社南投5月29日電／玉山“國家”公園管理處（玉管處）人員在東部瓦拉米步道山風二號吊橋附近發現1隻台灣黑熊遺體，X光檢驗在左側胸腔背側發現金屬人造物，病理解剖確認為子彈。推測自左側軀幹後方貫穿肺部，不排除盜獵可能。



玉管處29日表示，保育巡查員4月底前往花蓮縣瓦拉米步道巡查，在山風二號吊橋下瀑布旁發現死亡台灣黑熊個體，經送屏東科技大學動物疾病診斷中心解剖檢驗，發現為玉管處2021年度委託屏科大教授黃美秀團隊繫放追蹤個體，研究項圈編號BB03。



玉管處表示，死亡的是隻大公熊，且早在2021年就是園區繫放個體，雖後來追蹤頸圈脫落，但因有植入晶片，才確定遭槍殺的黑熊曾是研究個體。該黑熊過去在追蹤期間，是隻100公斤、健康無缺趾的成年大公熊。透過遺傳資訊得知BB03黑熊是過去捕捉採樣其中1隻個體的父親。



雖該黑熊過去移動時曾到過距離花蓮縣南安遊客中心極近的山坡上，但核心區仍位於遠離聚落的原始林。在追蹤的半年內，活動範圍為33平方公里，在園外的活動時間達4成，大多數都在園區邊緣活動。



不料上月底到東部園區巡查時，竟在山風二號吊橋下的瀑布旁發現牠遭槍殺。發現地距園區邊界僅300公尺，經解剖在左側胸腔背側有致死子彈。根據遺體外傷和腐爛狀態推斷，死亡已有3天以上，應是中彈後才墜落到瀑布旁。不排除是園內夜間盜獵，全案已移送保七總隊偵辦，盼能將盜獵者繩之以法。