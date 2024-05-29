傅崐萁：卓榮泰首要重大任務　兩岸和平交流

卓榮泰(右)與國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月29日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰31日將到“立法院”進行首度施政報告、並備詢。卓29日下午前往中國國民黨“立院”黨團進行禮貌性拜會。國民黨團總召傅崐萁表示，他給予卓榮泰首要的重大任務，就是要如何讓兩岸和平發展、恢復觀光交流？也要促進兩岸學生交流，和平是沒有輸家的。



卓榮泰下午率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫等人前來國民黨“立院”黨團拜會，更由民進黨“立院”黨團總召柯建銘送行到國民黨團。傅崐萁與黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘接待。



傅崐萁表示，賴清德曾提過願意來“立院”進行“國情報告”，他希望賴到“立院”告訴大家，兩岸要如何和平發展？兩岸和平才能讓台灣人走向幸福康莊大道。而這也是他給卓榮泰首要重大任務，兩岸要如何恢復觀光交流，要讓百工百業都有生機，縮小貧富差距，讓青年就業順利。



傅崐萁說，台灣不能只是有IT科技產業，他希望兩岸觀光要重啟交流，團客、自由行都互相來往，兩岸學生也交流，要知道和平沒有輸家，這是台灣人最大的期待，希望兩岸穩固、保持現狀。



卓榮泰僅說，他之前拜會國民黨“立法院長”韓國瑜，首要任務提到打擊詐騙，希望“立院”將打詐擺為優先，那“政院”也更有時間在兩岸關係怎麼和平發展、怎樣穩住經濟來邁進。31日總質詢報告，他會兢兢業業，向“立院”與全台灣人提出新願景、新擘劃。

