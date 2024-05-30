葉匡時：缺電怎發展AI科技島？台不應拒核

陽明山未來學社理事長葉匡時。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月30日電（記者 方敬為）針對民進黨2025非核家園政策，陽明山未來學社理事長葉匡時接受中評社訪問表示，依照台灣目前供電現況，八成靠火力發電，並要淘汰核能，綠能占比卻難以提升，供電不穩定已是事實。但台灣又以科技島自居，最近也要發展AI人工智慧產業，而AI最關鍵就是算力，需要穩定的電力支撐，所以他認為核能這個選項不應被排除，希望“賴政府”能務實以對。



葉匡時提到，現在全球都在發展AI產業，都面臨能源供應的問題，所以不少地方開始投入研究新型態的核能技術，例如微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲就在投資新型核電廠，儼然是當前趨勢，台灣也應考慮適當調整能源政策。



葉匡時，台灣大學政治系學士、美國德拉瓦大學公共行政碩士、美國卡內基梅隆大學組織理論博士。曾任高雄市副市長、“交通部長”、“行政院”研考會副主委、政治大學科智所教授、中山大學企管系教授等職。



民進黨政府長期主張“非核家園”，引起社會大眾對供電不穩定的疑慮，持續有重啟核能的呼聲，新任“國發會主委”劉鏡清日前被問到核電議題表態，核能是低碳能源，但能否成為綠能有賴於核廢料有無良好貯存，“有良好貯存，就有機會成為綠能”。他也說，電力方面“國發會”會尊重“經濟部”。



劉鏡清並提醒台電公司注意AI發展的電力需求，可能會增加三成，最新的AI伺服器和傳統的CPU伺服器電力需求可以差到十倍。



對於台灣現行能源結構能否支撐科技產業發展，葉匡時向中評社表示，這是一個非常關鍵的問題，台灣若要以發展科技產業為核心，就需要穩定的能源供應，然而以目前的能源政策來看，光是要滿足半導體等高耗能產業的需求，就已吃緊，最近各地跳電頻傳，似乎可見端倪。