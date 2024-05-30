許淑華與台灣選美小姐共同行銷南投巧咖節

南投縣長許淑華（左二）與選美小姐高曼容（右二）一同宣傳南投巧咖節。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月30日電（記者 方敬為）國民黨南投縣長許淑華29日下午出席2024南投巧克力咖啡節（巧咖節）宣傳記者會，與活動大使“台灣小姐”高曼容、代言吉祥物“馬來貘”與“爽爽貓”共同介紹本屆活動的豐富節目，歡迎大家6月8日至16日到南投埔里福興溫泉園區同樂。



2024南投巧咖節以“投號玩咖LET'S PLAY”為主題，推出10大亮點、樂園級的嘉年華活動，設置15大主題特區，集結在地精品咖啡、國際得獎巧克力、在地美食攤商、“品味南投”伴手禮品牌等業者超過120家以上共襄盛舉。



許淑華29日在南投縣議會總質詢備詢結束後，親自出席宣傳記者會，與在國際選美比賽榮獲“台灣小姐”殊榮的高曼容合體行銷巧咖節，包括國民黨“立委”游顥、跨黨派縣議員、國姓鄉長邱美玲等人共襄盛舉。



許淑華表示，巧克力和咖啡，都是南投重要產業，市占率及種植面積在台灣名列前茅，今年巧克力咖啡節也邀請海內外得獎的業者一起參與，活動安排相當緊湊，除了手沖咖啡活動，晚上也有藝人表演，內容非常精彩。



許淑華指出，去年起將巧克力咖啡節移到埔里舉辦，主要是仁愛、埔里及國姓、魚池都是巧克力和咖啡重要產地，且品質非常好，縣府希望透過大力推廣，也讓種植咖啡及巧克力的農民開心。



南投咖啡及巧克力，遠近馳名。國姓向陽高山咖啡為“總統府”“國宴”指定咖啡，並曾榮獲美國精品咖啡協會亞洲第一高分認證；國姓鄉農會咖啡享有盛名，還有Feeling18巧克力工房、妮娜巧克力等業者也都參與巧克力咖啡節。許淑華歡迎各界到南投參加活動。

