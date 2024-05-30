社評：綠對抗激烈 馬英九安全不能掉以輕心

民進黨升高對抗，台灣迷漫不安氛圍。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（評論員 林淑玲）台灣“立法院”28日三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨聯手推動的“國會”改革五法，賴清德昨日表態支持覆議、“釋憲”，儼然是向在野黨宣戰。此外，“賴政府”鐵心不撤除原訂6月啟動的赴陸觀光禁團令向大陸表達善意，可視為加大與大陸及台灣商界的對抗，使得台灣政局迷漫著一股山雨欲來風滿樓的不安氛圍。



民進黨這次擋改革五法，可謂文武左右開弓。在文的方面，提出覆議形同試圖以少數推翻多數；在民進黨完全掌握大法官會議情況下，提出“釋憲”等於要廢立法權。接下來，只要“立院”審查預算案、法案的結果不如綠營之意，都可能以覆議加“釋憲”手法推翻。20多年前陳水扁執政同樣是朝小野大，也沒有對抗到這麼激烈。目前藍加白席次遠大於綠，台灣政局勢必更加動盪。台灣民眾黨主席柯文哲在519抗爭中喊出“如果黨國威權體制再現 那麼革命就是義務”，難道是已預見接下來的無止盡對立？



更值得關注的，當執政黨開始啟動“釋憲”程序來推倒反對勢力，未來發展難以預料。“憲政”體制有穩定政局的設計，例如“修憲”門檻之高，目前幾乎是辦不到。但綠營用“釋憲”程序，幾名大法官就可以跳過“修憲”程序，凌駕“憲法”，將來如果涉及“主權”定位、兩岸等也啟動“釋憲”來處理，最後就只有一條路了。換言之，過去認為“修憲”門檻很高，法理“台獨”行不通，但當“釋憲”變成執政黨的工具時，也就沒有什麼是不可能的。

