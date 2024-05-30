蕭博仁：禁團令不解　民眾自己揪團赴陸遊

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）兩岸觀光“禁團令”可能解除嗎？旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁日前接受中評社訪問表示，“賴政府”表面上6月不解除禁團令，大型旅行社無法招攬散客，但民眾自行相約後請旅行社代辦、規劃行程，政府則睜隻眼閉隻眼，可以出團。



蕭博仁說，“交通部長”李孟諺與業者會議中也不是強調“對等開放”，感覺更像是先開一扇小窗，等待大陸善意回應。他也說，禁團令解不解除還未真正定案，李孟諺是向旅行業者說最底線的方案，30日的“行政院會”“交通部”報告“拓展觀光亮點 帶動兆元產業”才是真正拍板定案，他有向李孟諺表達“旅遊業強烈反對，希望一次解禁”，希望“交通部”能繼續替業者爭取，若最終解除禁團令，就是皆大歡喜的局面。



台“交通部長”李孟諺29日邀請台灣旅行業者與會討論禁團令，旅行商業同業公會聯合會也召集各地公會理事長與會。



蕭博仁接受中評社訪問表示，李孟諺告訴我們，禁團令不會解除，但原本6月開始都不能出團的政策，適時放寬為原規劃旅遊團可繼續出團，以維護顧客權益，6月大概仍有1000多團旅遊團能出團。不過，之後旅行社無法廣告招攬散客，這部分對大型旅行社比較有影響，對中南部小旅行社來說，受影響比較小。



蕭博仁解釋道，旅行業不能打廣告招攬散客，但民眾若自己找人揪團想去大陸玩，然後找旅行社代辦、規劃行程，這就能出團，“交通部”、陸委會都說不會阻擋，算是表面上未解除禁團令，但實際上有變相放寬。



蕭博仁說，李孟諺在會中沒有強調所謂的“對等開放”，態度上感覺更像是先開放一點點，等待大陸善意回應，一步步去放寬。



旅行業者接受嗎？蕭博仁指出，這還不是最終定案，他還是向李孟諺表達，希望部長轉達“旅遊業強烈反對，希望一次解禁”的立場，“行政院”30日就會最終定案，若最終解除禁團令，就是皆大歡喜。