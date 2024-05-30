李昶志語中評：綠只能賣“亡國感”民眾會膩

中國國民黨高雄青工總會長李昶志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）“國會”改革法案28日三讀通過，藍白贏得法條戰役，綠卻想營造贏得公民社會戰場。2014年時擔任“國會”助理目睹太陽花學運情況的中國國民黨高雄青工總會長李昶志接受中評社訪問表示，十年後群眾規模不如以往，因為綠在立場上站不住腳，中間選民厭惡藍綠惡鬥、又被民眾黨吸走，難受影響也難有共鳴，甚至民調也不支持綠，不隨之起舞的人變少，應該說覺醒的是人民，輸掉公民社會戰場的是民進黨。



李昶志，中山大學公共事務管理研究所博士生。現任高雄市青工總會總會長、國民黨高雄市黨部副主委。曾任洪秀柱2016大選競辦擔任發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要。



“國會”改革法案28日三讀通過，藍、白把重心擺在“立法院”場內的法條，藍白在議場內成功抗衡綠營攻勢，場外成為綠的輿論宣傳戰，綠把目標放在社會戰場。



如何觀察社會氛圍走向？



李昶志表示，第一，執政者不可以當家鬧事，因此綠在群眾運動沒有正當性，規模不如當年太陽花運動。第二，綠想要複製十年前的太陽花模式，十年前就是要公開透明，現在白做的就是公開透明，綠怎麼站得住腳。第三，“國會”聽政權、藐視“國會”罪都是過去民進黨的主張，變成綠只能去批評白委黃國昌變心，再抹黑“立法院長”韓國瑜是草包，試圖喚起民眾負面印象，對議事訴求卻沒有明確的追尋目標，民眾不知道綠要的是什麼。

