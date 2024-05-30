許弘霖語中評：台商在520之後都相當惶恐

長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月30日電（記者 盧誠輝）針對賴政府對外表示希望能開放陸生來台與兩岸觀光旅遊，長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，民進黨政府表面上說要開放，私底下小動作仍不斷，對大陸商務客和陸企百般刁難，一點都沒有善意，說一套做一套，最後受苦的還是台灣的老百姓。



許弘霖，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立反“台獨”工作小組的提案人，現任國民黨大陸黨代表。



許弘霖指出，因為6月26日到29日要舉辦台北食品展，所以他有邀請大陸商務客來台灣參觀，並透過旅行社代辦，但現在大陸商務客來台只能透過參展商或合作廠商的模式邀請，但若以以合作廠商的方式去申請，大陸商務客卻只能在合作廠商的公司談生意，其他地方都不能去。



他說，根據移民署現行規定，大陸商務客來台都要按照申請的行程表走，例如若大陸商務客到南投去談生意，結束後想就近繞去日月潭參觀也不行，實在有夠離譜！人家這些大陸商務客也都是有頭有臉的大公司高階主管，沒有掛任何大陸的官職，純粹就只是生意人，但台灣的現行規定就是如此刁難。且就他所知，台灣在520之後對大陸商務客的審核更加嚴格，退件率更高。

