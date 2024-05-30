黃介正：中美高強度戰略對抗　美牽動台海

國民黨國際部主任黃介正。（中評社資料照） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）針對賴清德520就職談話後續引發的效應，中國國民黨國際部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向中評社表示，目前無法判別賴最終講出口的演講稿，事前有沒有和美國充分討論，但如果事前是原則性有向美方做說明，或者講稿美方看過後未置可否，那就可能美國事前評估中國的反應，在它們的範圍內。



總體而言，黃介正認為，兩岸形勢變化跟美國脫不了關係，中美現在正是高強度的戰略對抗，而美國出的每一招，都會間接或直接牽動台海軍事形勢。而大陸方面對賴清德演說本來就沒有期待，未來大陸只會強化自己處理兩岸關係的決心。



黃介正提到，美方多次在520前強調，希望中方不要用任何不當的形式去影響台海和平，然後再逗點，加一句說，希望之後也不要。換句話說，可以看出美國知道中國大陸在520後必須要做一些反應，近日的圍台軍演就是如此，但這些可能也還在美國可預期的範圍內。



賴清德就職演說稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，引發台海動盪。大陸軍方隨即在23日宣布展開兩天的“聯合利劍－2024A”環台軍演，後續相關效應仍在發酵中，讓台海充滿了各種不確定性。

