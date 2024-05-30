中評關注：綠串聯抗爭怎沒在南部大幹一場

兩場“高雄大路過”活動都是安靜舉牌表達訴求。（中評社 資料照） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）528“國會”改革法案三讀通過後，綠營在營造社會公民運動勝出的輿論效應。全台串聯的親綠公民運動，卻只想寧靜表達訴求，耐人尋味。仔細思索，不就是其他綠營執政縣市怎麼當家鬧事？甚至高雄近年歷經多少次選舉，藍綠對立氣氛嚴重，當家真敢鬧事？但有趣的是，台灣基進的活動就針對藍營而來，喊口號、輪番演說做出市場區隔，因為小綠、側翼還是要有舞台，才能凝聚士氣尋求發展。



“國會”改革法案三讀通過，賴清德昨日在民進黨中執會表態，支持“行政院”覆議、“釋憲”。“立院”前後經過兩週、歷經四天四夜激烈攻防，綠營則在場外號召群眾運動與之抗衡，想扳回顏面，甚至親綠公民團體發起青鳥行動全台串聯，在場外打起輿論公民運動戰場。



但觀察全台串聯情形，除了台北“立院”場外有明顯激烈的場面外，其他縣市如台南、高雄、屏東等綠營大本營，沒有選擇轟轟烈烈大幹一場，反之採取寧靜，溫柔、不喊口號的方式，就耐人尋味。



一來，南部縣市雖然都是綠營執政，儘管縣市政府開綠燈讓群眾運動可順利申請路權，但“當家不鬧事”，綠營自己的執政縣市，怎麼可以犯此大忌，不就打臉自己？所以高雄只看到市長陳其邁透過媒體表達立場，部分綠營民代也不喧賓奪主，僅到場聲援，與民眾站在一起而已。



再者，高雄近年選舉場合實在太多，2018年韓國瑜當選市長，馬上2020大選，後來又有罷韓、罷捷等一連串活動，又歷經高雄市長補選。雖然再經歷新一輪的2022地方選舉、2024大選，但高雄藍綠基層的對立氣氛仍然存在，既要操弄反對情緒，恐怕也會刺激對立，擴大戰場恐怕造成綠營執政縣市的麻煩。

