馬準威：美國要現狀 不會幫賴打獨立戰爭

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月30日電（記者 楊騰凱）針對賴清德上任後台海局勢的發展，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威向中評社表示，賴這次就職演說內容，並沒有使台灣實質獨立或改變現狀，所以美方並未特別干預賴要怎麼表達，但若賴進一步暴衝，美方一定出手干預。



馬準威分析，美國不支持台海任一方片面改變現狀，倘若民進黨宣布“台獨”，並不符合美國利益，也就沒有幫忙打“台灣獨立”戰爭的可能。同時中美已經恢復軍事對話管道，可就台海議題直接溝通，台灣會回到中美共管的架構下。



馬準威為台灣大學政治系國際關係博士，過去曾擔任亞太和平研究基金會研究員兼主任，現為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授。研究專長包括國際關係理論、國際戰略研究、大陸對台政策等。



美國總統拜登25日在西點軍校畢業典禮致詞時說，美方堅定維護並捍衛台海和平穩定，當需要保衛我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益時，“我一向願意使用武力”。



拜登表達願意用武力保護盟友，所謂的盟友包括台灣嗎？



馬準威表示，因為拜登那一段話講得比較模糊，所以後續會引發大家的一些猜測，拜登前面提到會維護台海的和平穩定，後面就緊接著說會為盟友出兵。單從語境來看，所謂的盟友應該包括台灣，否則不會接在台海穩定的後面講，不會把兩句話接的那麼近。所以雖然拜登沒有講到這麼清楚，但他的語境裡應該是包括台灣。

