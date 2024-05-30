蘇煥智：綠反“國會”改革　憂更大政治災難

蘇煥智。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）賴清德在民進黨中執會表態，支持“立院”黨團對《“立法院”職權行使法》部分條文修正草案三讀提出“釋憲”，也支持“行政院”提出覆議。前民進黨台南縣長蘇煥智接受中評社訪問指出，這些“國會”改革理念過去都是民進黨主張，現在卻全力杯葛，他想不透為什麼，最可能就是過去蔡英文執政8年，霸道到極點，什麼簽約都是保密30年，這些東西如果被調查，民進黨的人“挫勒等”（指害怕），可能怕這些法案公開，過去齷齪的事情，會帶來更大政治災難。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



賴清德支持覆議與“釋憲”，等同於朝野全面對抗，蘇煥智對中評社說，藐視“國會”以及調查、聽證權等，都是民主的基調。過去我們在“立法院”就在討論，沒有想到蔡英文與賴清德上台後，竟然全面杯葛，“我們也想不透”。



他說，尤其現在朝野三黨不過半，民進黨表決穩輸，民進黨應帶頭改革，主動召開朝野協商與各界討論，怎麼讓政府透明化。這些主張又與過去一貫立場，改革信譽不用全部被藍白陣營拿走。“國會”改革是“好牌”，過去民進黨的政黨價值一直都無法突破，現在是好機會，但民進黨卻選責反改革。



蘇煥智說，民進黨甚至用“亡國感”套在“國會”改革上，根本牛頭不對馬嘴，因為“國會”改革修法時，大陸正舉行軍演，剛好被民進黨套上去。

