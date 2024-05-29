綠“立院”突放軟　郭正亮：AIT去見卓榮泰

AIT主席羅森伯格與台北辦事處長孫曉雅5月23日一早8 點多現身“行政院”大門，媒體瘋狂按快門捕捉畫面。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月29日電／“立法院”5月28日完成“國會”改革法案三讀，前“立委”郭正亮披露，綠營突然放手，沒有排順序守夜，是因為美國眾議院外交委員會主席麥考爾27日的記者會；並且，AIT主席羅森伯格和台北處長孫曉雅，23日早上8點去“行政院”見卓榮泰。



《中時新聞網》報導，“立法院”5月28日排審“國會”改革法案最後一天，原本預測要防範民進黨無所不用其極，阻擋二讀三讀程序，例如不讓韓國瑜上主席台或是造成議場混亂。因此國民黨排順序守夜，但民進黨“立委”卻沒有，且直到7點多才進議場，也沒有推擠主席台。



“這也是一個偶然，5月28日也就是昨天，可以看到綠營突然放手”，郭正亮29日在中天電視《綠也掀桌》認為，美國眾議院外交委員會主席麥考爾27日的記者會真的有發揮作用，當天晚上卓榮泰就呼籲群眾不要到“立法院”。



麥考爾表示，美國必須在外交上非常小心，不要跨越紅線，否則將導致“一場災難性的戰爭”。另外，麥考爾也說，如果哪一天兩岸瀕臨戰爭臨界點，且台灣在未挑釁的情況下卻遭到入侵，美國就將面臨一個非常困難的抉擇。



郭正亮解讀，在外交上，如果把話講到這個程度，且召開記者會，表示他是銜命而來的；意思是抗中保台要有所節制，不能再往上燒。



另外，AIT主席羅森伯格和台北處長孫曉雅，23日早上8點去“行政院”見卓榮泰，理由是去恭喜軍系政委季連成。郭正亮好奇，即使是舊識又是將軍，需要8點去嗎？



郭正亮推測，他們可能在擔心新加坡香格里拉會談，中國大陸國防部長董軍和美國國防部長奧斯丁即將會晤。這是連動的，因此麥考爾出面滅火，認為“國會”改革就去做該做的，不一定要用群眾；否則，“國會”改革搞成兩岸議題，是要做什麼？差不多了吧！