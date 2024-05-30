中評關注：賴清德兼任黨主席角色錯亂？

賴清德兼任黨主席，為了兼顧黨利益，對在野黨會更加強硬。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）《“立法院”職權行使法》等“國會”改革法案三讀通過，身兼民進黨主席賴清德在中執會上表態支持“行政院”提出覆議，也支持民進黨“立院”黨團提出“釋憲”，少數執政的他不顧民意只顧黨意，執政上陷入角色錯亂。也因為賴兼任黨主席要顧及民進黨意志，又陷朝小野大困境，未來4年恐怕都要陷入朝野對立中。



從1996直選以來，領導人都想兼任政黨主席，過去民進黨在野時，批評國民黨執政領導人兼任黨主席。但是陳水扁當選之後，又修改黨章“總統”可兼任黨主席，馬英九、蔡英文都同樣兼任黨主席，賴清德就任之後也不例外。



馬英九、蔡英文是全面執政，“國會”多數，施政就以執政黨意志為主，但陳水扁、賴清德是朝小野大狀況。2千年扁上台之初還試圖朝野和解，但賴一上台就採朝野對抗路線，加上兼任黨主席，只能在態度上強硬以對，堅持政黨利益。難怪遭民進黨前“立委”林濁水批評領導人兼任黨主席，是仲裁者和當事者兩個身分完全不可能，也不應該兼有。



民進黨過去主張“國會”改革，就算認為國民黨與台灣民眾黨提出的法案有問題，應以執政黨角色呼籲政黨協商、放軟姿態。但民進黨在修法時，強硬推擠要杯葛修法，還動員民眾包圍“立法院”，要對修法施壓，確實會讓外界感覺，民進黨其實不想“國會”改革法案通過。



現在“立法院”在黨團總召柯建銘的主導之下，天天戰火連天，記者會雖然說要朝野對話，但只要講到激動處又開始批評藍白陣營。“行政院長”卓榮泰日前拋出善意，提到31日到“立法院”施政報告，在野黨不杯葛，也呼籲民眾不要包圍“立法院”，但這個呼籲卻沒有得到黨中央與黨團附和，28日相關修法三讀時，仍有上萬民眾包圍“立法院”，“行政院”也仍要對法案提出覆議。



依照“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，“行政院”對於“立法院”決議的法律案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”10日內，移請“立法院”覆議。“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院院長”應即接受該決議。