“國會”改革法案暫不生效？郭正亮驚爆後果

郭正亮在政論節目發表評論。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北5月30日電／“立法院”28日三讀通過“國會”改革法案，民進黨“立院”黨團總召柯建銘表示一定會提“釋憲”，也聲請緊急處分。前“立委”郭正亮指出，“憲法”法庭如果同意暫時停止實施，就炸鍋了，這等於是司法權對抗立法權！



“立法院”28日三讀通過國改革法案，民進黨“立院”黨團總召柯建銘表示，民進黨團一定會提“釋憲”，現在加緊腳步，找學者專家寫“釋憲”文，也會緊急處分。



前“立委”郭正亮29日在政論節目《綠也掀桌》披露，柯建銘提出兩個案，第一個是聲請在“釋憲”前暫時停止實施，“憲法”法庭如果同意這一條，就炸鍋了。這等於是司法權對抗立法權，但司法權憑什麼凌駕立法權？美國國會就曾經修法報復司法機關。



依照“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，“行政院”對於“立法院”決議的法律案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”10日內，移請“立法院”覆議。“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院”院長應即接受該決議。



另依照“憲法”訴訟法第43條，聲請案件繫屬中，“憲法”法庭為避免“憲法”所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。