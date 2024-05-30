進口蛋手法？胸腔醫揭點滴缺貨又有商機

胸腔科醫師蘇一峰爆料，台灣政府進口點滴，恐又要圖利綠友友。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北5月30日電／台灣過去在新冠疫情期間，曾發生快篩小吃店爭議，去年蛋荒也出現超思進口巴西蛋之亂，政府因應危機挨批只顧圖利綠友友。近期又發生輸液缺貨的點滴之亂，胸腔科醫師蘇一峰昨日在臉書發文說，“衛福部”上周稱沒缺貨，今又說要啟動專案進口，每個月大概要耗費新台幣1-4億，狠酸危機變商機。



永豐化學工業公司生產供應全台7成輸液，因嚴重違規遭勒令關廠，致使每月面臨150萬袋缺口，引發開刀、住院停擺危機。“衛生福利部次長”林靜儀20日表示，已啟動緊急專案進口，第一批約20多萬袋預計6月10日前到貨。



蘇一峰上周就曾揭露台灣生理食鹽水缺貨亂象，但當時“衛福部”否認，新任“衛福部長”林靜儀520當天強調，輸液暫時沒有缺貨問題。



蘇一峰29日在臉書發文指出，上周“衛福部”說，輸液沒有缺貨，醫療人員好好做事，不要製造恐慌！“今天“衛福部”說，全台輸液短缺，要啟動緊急專案進口！所以輸液是有沒有缺貨？又見專案進口！危機成商機？”



蘇一峰指出，“衛福部”說：六月開始，我們將用定價兩三倍的價格去專案進口點滴，廠商也找好了，我們認為這是合理的價格。但他質疑：從七月起每個月估計要進口150萬袋才足夠，每袋不含運費60-300元，“算起來每個月大概1-4億吧？”



蘇一峰在同一篇發文的留言區補充說明，目前台灣這個點滴繼續缺下去，每個月會有1-4億的缺口錢坑！網友傻眼質疑“又來？小吃快篩、超思雞蛋還不夠？”、“老招式了，這次看哪家小吃部突破重圍，獲取標案（蘇：好像沒有公開招標）”、“這是缺蛋買蛋的翻版嗎？貪婪真可怕！”、“又要出現一間資本額10萬的公司？”。